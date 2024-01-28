"التحالف الدولي" يسقط مسيّرة أطلقتها مجموعات موالية لإيران على قاعدة عسكرية

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات "التحالف الدولي"، الذي تقوده أمريكا، أسقطت مسيّرة أطلقتها مجموعات موالية لإيران صباح اليوم الأحد .

وقال المرصد ، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء أثناء محاولة استهداف قاعدة "التنف" التي تتمركز فيها قوات "التحالف الدولي" عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

وحسب المرصد، "تعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي، لـ 104 هجمات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران".