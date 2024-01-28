كوريا الشمالية تنتقد التدريبات العسكرية بين سول وواشنطن وتحذر من عواقب وخيمة

سول - (د ب أ)

انتقدت كوريا الشمالية سلسلة أخيرة من التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مهددة الدولتين بأنهما ستصبحان هدفا لغزو بلا رحمة، إذا اندلعت حرب.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد أن التدريبات المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي جرت للمرة الأولى، بذريعة تعزيز نظام تعاونهما السيبراني، تأتي في إطار خطوات تهدف إلى إثارة حرب من قبل الولايات المتحدة وأتباعها.

ويشير التقرير على ما يبدو إلى التدريبات الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة للقيادة السيبرانية للحليفين، التي جرت في الفترة ما بين 15 و26 يناير، في ميدان التدريب للقيادة السيبرانية الكورية الجنوبية.

وتم إجراء التدريبات المشتركة، وهي الأولى من نوعها، لتعزيز نظام التعاون للقيادة السيبرانية للرد بشكل مشترك على التهديدات السيبرانية.