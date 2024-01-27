إعلان

BBC

عائلات الأسرى: لو كان أبناء نتنياهو بالأَسر لتواجد معنا في ساحة الاحتجاج

09:46 م السبت 27 يناير 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، قولهم إنه لو كان أبناء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأسر لدى حماس لكان هو وزوجته إلى جانبهم في ساحة الاحتجاج.

وأوضحت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها تتوقع من نتنياهو أن يتذكر أن وظيفته تصحيح الإخفاق لا توبيخ عائلات الأسرى.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى، أنه في حال لم تحشد الدعم للإفراج عن الأسرى فسيكون مصيرهم مثل الطيار رون أراد، الذي تحطمت طائرته في لبنان عام 1986 قبل أن تلقي حركة الأمل القبض عليه ويبقى مصيره مجهولا حتى الآن.

وأفادت تقارير إعلامية باندلاع مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب يرفعون شعارات تطالب برحيل حكومة نتنياهو.

عائلات الأسرى الإسرائيليين الأسرى الإسرائيليين نتنياهو حماس إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة بغزة: الأهالي دفنوا 150 شهيدًا في ساحة مجمع ناصر بسبب الحصار عليه

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

..العظمى 16.. الأرصاد تحذر: 3 أيام ممطرة بدءًا من الثلاثاء
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟ بعد تقلبات..