الأونروا: سويسرا تقول إنها لن تتخذ قرارًا بشأن مساعداتها للوكالة حاليًا

بي بي سي

قالت سويسرا إنها لن تتخذ قراراً بشأن تقديم المساعدات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لحين توضيح "الاتهامات الخطيرة" الموجهة ضد عددٍ من موظفي الأونروا.

وأعربت الخارجية السويسرية، السبت، عن قلقها البالغ إزاء المزاعم بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في هجمات حماس على إسرائيل، التي نفذتها في 7 أكتوبر.

وأوضحت وزارة الخارجية أن مساهمة سويسرا السنوية لصالح الأونروا لعام 2024، والتي بلغت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 23 مليون دولار)، لم يُصدّق عليها بعد.