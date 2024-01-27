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BBC

وزير إسرائيلي: سنشكل حكومة عسكرية بغزة تكون مسؤولة عن القضايا المدنية

09:08 م السبت 27 يناير 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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مصراوي

نقلت القناة 12 العبرية عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، قوله إن بلاده ستشكل حكومة عسكرية في غزة وستكون مسؤولة عن القضايا المدنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم السبت، إن وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير، عدو الدولة ويريد مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إبادة الفلسطينيين.

وأشار أولمرت إلى أنه يجب على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف الحرب فورا وإعادة الأسرى، مؤكدا أنه لو كان رئيسا للوزراء الآن ما كان ليعلن القضاء على حماس.

من جهته وصف بن غفير أولمرت بالفاشل ووصمة عار على قائمة رؤساء الحكومة؛ قائلا إنه يهاجمه بسبب تصميمه على مواجهة "الإرهابيين" في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مستوطنين إسرائيليين يتوافدون إلى ساحة المركز الثقافي وسط تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

بتسلئيل سموتريتش حكومة الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيتمار بن غفير

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