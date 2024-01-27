نتنياهو: العلاقات مع مصر تُدار بشكل جيد ولكل بلد مصالحه التي يقلق بشأنها

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد ولكل بلد مصالحه التي يقلق بشأنها، منوها إلى أنه لا يتراجع عن أي كلمة قالها بخصوص قطر.

وأكد نتنياهو أنه لن يتراجع عن أي مسار من مسارات الضغط على حماس، مشيرا إلى أن قطر يمكنها القيام بهذا الضغط، إذ تستضيف قادة في حماس وبالتالي يمكنها ممارسة ضغط بخصوص الأسرى.

وشدد نتنياهو على أن أي تحقيقات يجب أن تتم بعد انتهاء الحرب، موضحا أن بلاده لن تنسى "الفظائع" التي وقعت في السابع من أكتوبر، مؤكدا أنه مصمم على تحقيق كل أهداف الحرب.

وأشار نتنياهو إلى أنه لا بديل عن النصر الساحق وإعادة الأسرى في قطاع غزة، زاعما أن لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ولا أحد بإمكانه منعهم من ذلك.

وأوضح نتنياهو أن ما وصفه بـ "المذبحة القادمة بحق أبنائنا مسألة وقت لذلك يجب القضاء على حماس"، لافتا إلى أنه وجّه الحكومة للقيام بمزيد من التفعيل لبرنامج صناعات دفاعية محلية لكي يعتمدوا على أنفسهم أكثر.

ولفت نتنياهو إلى أن الموقف لا يزال على حاله بخصوص عدم إقامة مستوطنات في غزة، زاعما أن هدفه القضاء على سلطة حماس وأنه لا يمكن أن يسمح ببقاء قوات مسلحة في القطاع ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة.

ونوه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي لم تجبر بلاده على إنهاء الحرب، موضحا أنها لم تتخذ قرارا بوقف الحرب وأن بلاده تواصل العمل بحسب مصالحها.

وأشار نتنياهو إلى أن مظاهرات عائلات الأسرى لا تفيد بل تزيد من مطالب حماس وتؤخر استعادتهم، كاشفا عن أنه "أقابل عائلات الأسرى طوال الوقت وللأسف سجلوا كلامي وهذا لا يساعدنا".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك مصلحة عسكرية في دخول الحد الأدنى من المساعدات إلى غزة.