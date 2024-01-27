بريطانيا وفنلندا وإيطاليا ينضموا لدول غربية أخرى ويعلقوا المساعدات المالية للأونروا بغزة

مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن بريطانيا "تعلق مؤقتا" التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة.

كما انضمت فنلندا وإيطاليا لدول غربية أخرى وتعلن تعليق المساعدات المالية للأونروا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يقول: "نحن ملتزمون بتوفير المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل"

اتهامات إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة في هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

علقت مزيد من الدول الغربية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، على خلفية اتهامات إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة في هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها بريطانيا وأستراليا وإيطاليا وكندا على خطى خطوة أمريكية سابقة في أعقاب إعلان الأونروا، يوم الجمعة، فصلها عدد من موظفيها وفتح تحقيق في القضية.

وأعلن المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني أنه يجري تحقيقا كاملا، مضيفا أن "أي موظف يتبين تورطه في أعمال 7 أكتوبر سيخضع للمساءلة".

كما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه يسعى إلى وقف نشاط الأونروا في غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.