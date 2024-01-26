هل يجبر قرار "العدل الدولية" أمريكا وحلفاءها على سحب دعمهم لحرب إسرائيل بغزة؟

مصراوي

جاء قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، الصادر في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، صادمًا فخرج عقب الحكم مباشرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهاجم القرار قائلًا أن قواته تنفذ "مهمة مقدسة"، للدفاع عن بلاده متعهدًا بمواصلة الحرب.

بالرغم من أنّ الحكم الذي صدر من محكمة العدل الدولية لم يصل إلى حد وقف إطلاق النار في غزة، والوقف الفوري للنشاط العسكري، لكنّه حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن التدابير الصادرة عن المحكمة يمكن أن تسير في طريق وقف إطلاق النار.

المحكمة قالت إن على إسرائيل أن تمتنع عن تدمير البنية التحتية، وأن تدعم المزيد من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، وتمنع الدعوات لارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. إضافة إلى أنه يتعين على المسؤولين الإسرائيليين تقديم تقرير في غضون شهر عن كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.

يقول بعض المحللين، حسب الصحيفة الأمريكية إن حكم محكمة العدل الدولية سيعقد تبرير إسرائيل لمواصلة الحرب، وسيكون من الصعب على الحلفاء مثل الولايات المتحدة والدول الغربية الاستمرار في دعم الحرب.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن تريتا بارسي، نائبة الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث كوينسي، قولها إنه على الرغم من قرار عدم الأمر بوقف إطلاق النار، حكمت محكمة العدل الدولية بأغلبية ساحقة على إسرائيل وستزيد هذه القضية الضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وقالت تريتا بارسي في حديثها إلى صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن اسم إسرائيل سيرتبط الآن بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، ونتيجة لذلك، فإن تلك الدول التي دعمت إسرائيل وحملتها العسكرية في غزة، مثل الولايات المتحدة، سترتبط بهذه التهمة أيضًا.

وحسب الصحيفة فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يعلق بعد على حكم محكمة العدل الدولية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إجراءات طارئة ضد الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة، وذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قرار اتخذه 17 قاضيا، صوت معظمهم لصالح الاقتراحات المقدمة.

من بين 17 قاضيا في الفريق، صوت قاض إسرائيلي مخصص وقاضية أوغندية، الدائم الآخر في محكمة العدل الدولية ضد تدابير الطوارئ الستة والتي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، ومن أهمها أنه على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات في القطاع.

ويقود اللجنة الرئيس جوان إي دونوجو من الولايات المتحدة ونائب الرئيس كيريل جيفورجيان من روسيا. يترأسون هيئة متنوعة مع قضاة من 13 دولة أخرى بما في ذلك سلوفاكيا وفرنسا والمغرب والصومال والصين وأوغندا والهند وجامايكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.

انت محكمة العدل الدولية، قد قبلت طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.