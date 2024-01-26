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BBC

سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا: نأمل أن يسفر قرار العدل الدولية عن وقف لإطلاق النار

08:26 م الجمعة 26 يناير 2024

سفيرة فلسطين في جنوب إفريقيا

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مصراوي

قالت سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم إنجاز وخطوة مهمة.

وتأمل سفيرة فلسطين، أن يسفر قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة عن وقف لإطلاق النار.

كانت محكمة العدل الدولية، أعلنت قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

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