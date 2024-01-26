السعودية ترحب بقرار العدل الدولية الرامي لوقف أية ممارسات تهدف للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

مصراوي

رحبت الخارجية السعودية، بقرار محكمة العدل الدولية الرامي لوقف أية ممارسات وتصريحات تهدف للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت الخارجية، إننا نؤيد ما صدر عن العدل الدولية ونؤكد رفض ممارسات الاحتلال والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

كانت محكمة العدل الدولية، أعلنت قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.