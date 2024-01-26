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BBC

"يتوافق مع وجهة نظرنا".. الخارجية الأمريكية تدعم قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

08:00 م الجمعة 26 يناير 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

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بي بي سي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار محكمة العدل الدولية يتوافق مع وجهة النظر الأمريكية حول حق إسرائيل في اتخاذ إجراءات - بما يتوافق مع القانون الدولي - لضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن المحكمة دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، معتبراً أن قرار المحكمة يتوافق مع الرؤية الأمريكية حول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

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