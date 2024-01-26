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BBC

وزير إسرائيلي: على قضاة العدل الدولية القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم

05:54 م الجمعة 26 يناير 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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كتب- محمود عبدالرحمن:

قال وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش، إنه على قضاة لاهاي القلقين على سكان غزة دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء القطاع.

وقال وزير دفاع الاحتلال، إن دولة إسرائيل لا تحتاج إلى وعظ أخلاقي لفصل الإرهاب عن السكان المدنيين في غزة.

كانت محكمة العدل الدولية، قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت المحكمة، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

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