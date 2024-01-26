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BBC

لوقف إطلاق النار بغزة.. عدد من النواب الفرنسيين يعلنون التوجه لرفح المصرية

05:43 م الجمعة 26 يناير 2024

مجلس النواب الفرنسي

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مصراوي

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الفرنسي، التوجه إلى رفح المصرية في الرابع من فبراير القادم للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

فيما أعلنت محكمة العدل الدولية، قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.

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