إعلان

BBC

جنوب أفريقيا: نأمل ألاّ تنفذ إسرائيل تهديدها بعدم تطبيق تدابير محكمة العدل

04:09 م الجمعة 26 يناير 2024

محكمة العدل الدولية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

أصدرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا بياناً أشادت فيه بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم.
ووصفت الوزارة ذلك بأنه "يمثل اليوم انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي، وعلامة بارزة في سبيل السعي نحو العدالة للشعب الفلسطيني".
وأضافت "تأمل جنوب إفريقيا ألا تحول إسرائيل دون تطبيق هذه الإجراءات، كما هددت علناً بالقيام بذلك، بل أن تعمل بدلاً من ذلك على الالتزام بها بالكامل كما ينبغي عليها"
وقالت إن جنوب إفريقيا ستواصل العمل ضمن المؤسسات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة.

هذا المحتوى من

BBC
محكمة العدل جنوب أفريقيا فلسطين أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من حماس على قرار العدل الدولية ضد إسرائيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان