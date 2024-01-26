بدأت محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأكدت العدل الدولية "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل"، مشددة أنه لا يمكنها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

وقالت العدل الدولية لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وتابعت العدل الدولية لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.