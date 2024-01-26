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BBC

البحرية البريطانية: قوات التحالف استجابت لحادث بالقرب من الحديدة اليمنية

02:14 م الجمعة 26 يناير 2024

عمليات التجارة البحرية البريطانية

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مصراوي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف تستجيب لحادث على بعد 60 ميلا بحريا من الحديدة اليمنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: صاروخان انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.

فيما أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، وقوع حادث جنوب شرقي باب المندب، فضلًا عن رصد انفجار على بعد ميل من ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم بنما وتتبع الهند.

وقالت إنه وردها بلاغ عن رؤية انفجارين قرب السفينة دون وقوع أضرار.

البحرية البريطانية شركة أمبري للأمن البحري بريطانيا

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