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BBC

بدء جلسة العدل الدولية للحكم في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

02:07 م الجمعة 26 يناير 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي

بدأت منذ قليل جلسة محكمة العدل الدولية لتصدر حكمها الابتدائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن حرب غزة.

ويعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكماً وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية، فيما كانت إسرائيل قد أعربت عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سوف ترفض القضية.

وتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها، فيجب البرهنة على أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.

وتنظُر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.

محكمة العدل الدولية إسرائيل جنوب إفريقيا

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