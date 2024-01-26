بعد قليل.. العدل الدولية تصدر قرارها بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

مصراوي

تتجه أنظار العالم اليوم إلى محكمة العدل الدولية، إذ ستصدر حكمها الابتدائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن حرب غزة، عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش.

ويعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكماً وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية، فيما كانت إسرائيل قد أعربت عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سوف ترفض القضية.

وتُعد الإبادة الجماعية أصعب جريمة يمكن إثباتها، فيجب البرهنة على أن الدولة -المُتهَمة بهذه القضية- تريد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقيّة أو دينية، كلياً أو جزئياً.

وتنظُر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في النزاعات بين الدول، ولم تتم إدانة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من قبل.