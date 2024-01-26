بلينكن يتحدث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا قبل حكم العدل الدولية

بي بي سي

تحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بشأن الحرب في غزة، وذلك قبيل صدور حكم المحكمة الدولية اليوم الجمعة بشأن إجراءات عاجلة في قضية تُتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ بلينكن أكد مجدداً في اتصال هاتفي الخميس دعم الولايات المتحدة "لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر".

وناقش بلينكن وباندور أيضاً الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة، وضمان السلام الإقليمي الذي "يعزز إنشاء دولة فلسطينية مستقلة"، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف البيان أنّ الجانبين أكدا مجدداً على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.