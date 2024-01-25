قبيل ساعات من صدوره.. ماذا لو رفضت إسرائيل تنفيذ حكم العدل الدولية؟

مصراوي

قبيل ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، غدا الجمعة، يترقب المسؤولون الإسرائيليون وسط حالة من التوتر والقلق، في أعقاب الأدلة التي تقدّم بها فريق الادعاء الممثل لجنوب إفريقيا خلال جلسات الاستماع.

ورغم ذلك تعلّق دولة الاحتلال آمالا كبيرة على حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة، فما هي الاحتمالات الممكنة في حال انصياع إسرائيل لقرارات المحكمة الدولية من عدمه؟.

فيما تكون قرارات العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها، وإذا ما أصدرت المحكمة حكما يدين الاحتلال الإسرائيلي ولم يمتثل له، فإنه بإمكان جنوب أفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.

وفي وجود الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، تطمئن إسرائيل إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحها أو سياساتها، إذ إنها متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض "الفيتو" لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها، وفق تصريحات خبراء قانون إسرائيليين لموقع "المونيتور" المختص بسياسات الشرق الأوسط.

وبحسب الأرقام الرسمية، استُخدم "الفيتو" 260 مرة منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي، كان نصيب أمريكا منها 114 مرة، ضمنها 80 مرة لمنع إدانة إسرائيل، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين.

وانتقد الخبير في القانون الدولي، رافائيل بينتون، مشاركة موافقة إسرائيل على الذهاب إلى العدل الدولية، ووصفها بأنها خطأ فادح منح المحكمة "شرعية لا داعي لها"، في تصريحه للموقع الأمريكي.