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BBC

أردوغان يصادق على قبول عضوية السويد في الناتو

10:28 م الخميس 25 يناير 2024

رجب طيب أردوغان

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صادق اليوم الخميس، على قبول عضوية السويد في الناتو.

وكان البرلمان التركي وافق الثلاثاء، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في تصويت حاسم، بعد 20 شهراً من المفاوضات بين أنقرة وستوكهولم.

وقدّمت السويد في مايو 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا، التي أصبحت في أبريل 2023 العضو الـ31 في الحلف. وتُعدّ تركيا مع المجر آخر دولتين منضويتين في الحلف تعرقلان انضمام السويد.

وقبل جلسة التصويت الحاسمة التي وافق فيها البرلمان التركي على الطلب، أكد دولت بهجلي، الحليف الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان والذي بفضله يحظى الرئيس التركي بالأغلبية المطلقة في البرلمان، أن نوابه سيصوتون لصالح انضمام السويد إلى الناتو.

ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي إلى بودابست، الثلاثاء، لمحاولة حل خلافاتهما.

وردّ وزير الخارجية السويدي على الدعوة قائلاً إنه "ليس هناك سبب" لدى بلاده للتفاوض حالياً مع المجر.

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