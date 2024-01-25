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BBC

البنتاجون ينفي علمه بتقارير إسرائيلية أعلنت استلام شحنة أسلحة جديدة من أمريكا

10:23 م الخميس 25 يناير 2024

البنتاجون

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مصراوي

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، علمها بالتقارير التي تفيد بوصول شحنة مساعدات جديدة إلى إسرائيل اليوم.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها لم تطلع على تقارير إعلامية إسرائيلية، بشأن وصول شحنة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لإسرائيل.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نحن في العراق وفق دعوة من الحكومة هناك ونتعاون معهم أمنيا من أجل استمرار هزيمة تنظيم الدولة، لدينا علاقة جيدة مع قطر والوزير أوستن زارها الشهر الماضي ولا تغيير في علاقاتنا معها".

ومن جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن شحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت مساء اليوم الخميس، إلى إسرائيل.

وأضافت القناة، أن الشحنة تضم عشرات المقاتلات من نوع إف ٣٥ وإف ١٥ ومروحيات أباتشي.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية إسرائيل مساعدات عسكرية

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