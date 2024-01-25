الخارجية الأمريكية: لا صحة للادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
مصراوي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنهم يتوقعون من إسرائيل الامتثال للقانون الدولي وعليها اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين، و لا صحة للادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتابعت الخارجية الأمريكية مساء اليوم الخميس: "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين جماعة حماس وحكومة إسرائيل، و لن نستبق الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة الجمعة".
وأوضحت الخارجية الأمريكية: "قطر شريك إقليمي أساسي لا يمكن استبداله سواء في الصراع الحالي أو أولوياتنا بالمنطقة، و نؤكد مجددا أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، كما أن دولة قطر تواصل الجهود من أجل الإفراج عن الأسرى وهي شريك مهم لنا في المنطقة".
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