هآرتس: مكتب نتنياهو وافق على نشر تسجيلاته الصوتية التي يهاجم فيها قطر

مصراوي

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الرقابة العسكرية هي التي وافقت على نشر تسجيلات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد قطر، بعد التشاور مع مكتبه الذي دعم نشرها.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تصريحات نتنياهو بشأن الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل، واصفا إياها بغير المسؤولة، متهما رئيس الوزراء بعرقلة الوساطة لأسباب سياسية.

وأضاف المتحدث في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، "تويتر سابقا": "هذه التصريحات غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء". منوها بأن مثل هذه التصريحات ليست مفاجئة قائلا: "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى بما في ذلك الأسرى الإسرائيليين".

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، إن نشر تسريبات من لقائنا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما هاجم قطر جريمة ويعرض الأسرى للخطر.

وأضافت عائلات الأسرى، أن المصدر الوحيد للتسجيل والتسريب هو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمقربون منه، قبل أن يضيفوا أن سماح الرقابة العسكرية بنشر تلك التسريبات خطير جدا مطالبين الكابينت بمنع ذلك فورا.

ونجحت الوساطة المصرية القطرية عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، والهجوم المباغت الذي نفذته حركات المقاومة الفلسطينية تحت مسمى "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، في إطلاق سراح أكثر من 100 من الأسرى وتعليق الحرب أسبوعا، إلا أنها واجهت عقبات وتعنت إسرائيلي ليس آخره تسريبات نتنياهو.