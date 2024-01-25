الصحة بغزة: الاحتلال استهدف "آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية"

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 20 شخصاً على الأقل استشهدوا أثناء اصطفافهم في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة"، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وأصيب أكثر من 150 آخرين.

ولم يرد جيش الاحتلال على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الحادثة، إلا أن صحفيي الوكالة أكدوا أن الشهداء والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة حيث شوهدت الجثث ملقاة على الأرض.