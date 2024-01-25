حماس تدين قصف الاحتلال لتجمع مواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات بغزة

بي بي سي

أدانت حركة حماس ما وصفتها بـ"جريمة الحرب المروّعة" بعد قصف تجمع من المواطنين "كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية".

وأضافت الحركة في بيان لها أن قصفاً اسرائيلياً استهدف تجمع المواطنين في مدينة غزة، ما أدى لمقتل 20 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 150 آخرين، معتبرة أن ذلك "استخفاف بحياة البشر والقوانين الدولية"، وانتهاك لتلك القوانين "بغطاء وضوء أخضر أمريكي".

ودعت الحركة في بيان لها، الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها في اتخاذ مواقف حازمة لوقف "الجرائم المروعة، ومحاسبة مرتكبيها".