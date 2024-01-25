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فرنسا تعارض فكرة إسرائيل إنشاء منطقة عازلة مع غزة

05:17 م الخميس 25 يناير 2024

فرنسا تعارض فكرة إسرائيل إنشاء منطقة عازلة مع غزة

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بي بي سي

قالت فرنسا إنها أبلغت إسرائيل معارضتها لمقترح إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة، والتي أشارت تقارير إعلامية إلى عزم الاحتلال إنشاءها في القطاع لضمان عدم تسلل مسلحين من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأوضح مسؤولون فرنسيون أن هذه الخطوة قد تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقال مسؤول فرنسي إن "فرنسا تعارض أي محاولة لتهديد سلامة أراضي غزة أو تقليص حجمها"، مؤكداً على ضرورة "أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على ممارسة سلطتها الكاملة في غزة".

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أنه "لا يمكن لإسرائيل ولا لأي شخص آخر أن يقرر للفلسطينيين نطاق سيادتهم أو الطريقة التي سيحكمون بها في فترة ما بعد الحرب".

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