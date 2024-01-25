قطر تدعو لوقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة

بي بي سي

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ضرورة التوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم وفوري لحقن دماء الفلسطينيين"، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمير القطري مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يزور المنطقة لإجراء نقاشات حول الوضع في الشرق الأوسط لا سيما الحرب في غزة.

كما التقى الوزير البريطاني نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والذي أكد على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لإنهاء الحرب في غزة، ومنع توسعها، ومشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانب آخر دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إسرائيل إلى ضمان استمرار فتح المعابر وتسريع عمليات التفتيش لشاحنات المساعدات المتوجهة للقطاع، مطالباً بمنح تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة والشاحنات، لتسهيل عملية إلى إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء غزة.