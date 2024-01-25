العدل الدولية تعلن موعد إصدار حكمها في قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

مصراوي

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر حكمها، بشأن الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فيما يخص حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل الموافق الـ26 من يناير الجاري.

وقالت العدل الدولية في بيان لها عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، إنه "سيصدر الحكم الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة"

وسيكون القرار بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة مؤقتا.

وتعتبر "التدابير المؤقتة" بمثابة نوع من التقييد لمنع تصعيد الصراع، بينما تتقدم القضية بأكملها عبر المحكمة، ما قد يستغرق سنوات، وبالرغم من أن أحكام المحكمة نهائية وملزمة، فإنها لا تملك من الناحية العملية أي وسيلة لتنفيذها.

وجاءت هذه الخطوة ردًا على رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل، بسبب انتهاكات حكومة الاحتلال لالتزاماتها بموجب "اتفاقية "الإبادة الجماعية".

وقالت جنوب إفريقيا إن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وطلبت من محكمة العدل تطبيق "تدابير مؤقتة" لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة "من خسارة وشيكة لا يمكن تعويضها".

وفي المقابل، رفض الاحتلال بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة".