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BBC

فيديو| انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن خلال كلمة ممثل إسرائيل

11:47 ص الخميس 25 يناير 2024

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

انسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي، التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، بعدما بدأ الممثل الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.

وخلال كلمة إردان في جلسة مجلس الأمن، قال "الدعوة إلى وقف إطلاق النار من شأنها أن تسمح لحماس بالاستمرار في السلطة"، مشددا على أن "هذه ليست الحرب التي اختارتها إسرائيل، لكننا سندافع عن مستقبلنا مثلما يدافع كل واحد منكم عن مستقبل بلده".

وتزامنًا مع حضور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني في اجتماع مجلس الأمن، استغل ممثل إسرائيل بالمجلس، الفرصة لتكرار رواية الاحتلال الإسرائيلية حول التهديد الإيراني المزعوم، قائلا إن "امتداد الصراع لا يحدث بطريقة سحرية. لقد تم التخطيط له وتعليماته".

وقال ممثل إسرائيلي في مجلس الأمن إن اعتراض الولايات المتحدة الأخير لقارب كان في طريقه إلى اليمن "هو دليل واضح على من هو العقل المدبر لهذا التداعيات، فإن إيران تقف دائما في الظل وتسيطر على الأمور، لقد تأثرت كل دولة في المنطقة بمخالب إيران، ولن تتوقف عند أي شيء لتوسيع هيمنتها الشيعية".

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