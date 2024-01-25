الصين تنفي تقديم أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى غزة

مصراوي

نفت وزارة الدفاع الصينية، تقديم أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى مناطق الصراع في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الصينية، إننا نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر بين المدنيين في غزة، موضحة إدانة بلادها للأعمال التي تنتهك القانون الدولي.

وأعربت الخارجية، عن صدمتها من الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وقال مدير شؤون الأونروا بقطاع غزة، إن الهجمات المستمرة على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة إطلاقا ويجب أن تتوقف فورا.

وأضاف مدير شؤون الأونروا، أن الوضع في خان يونس يعكس الفشل المستمر في احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي.

كانت محكمة العدل الدولية، أعلنت أنها سوف تصدر قرارها في طلب جنوب أفريقيا، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل، بتهمة الإبادة والجرائم التي ترتكبها في غزة، الجمعة المقبلة.

وتابعت محكمة العدل الدولية في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، أنها ستصدر قرارها يوم الجمعة، بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش يوم السادس والعشرين من يناير.