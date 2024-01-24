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BBC

واشنطن وبغداد يعلنان عن محادثات لإنهاء التواجد الأمريكي في العراق

11:53 م الأربعاء 24 يناير 2024

واشنطن وبغداد يعلنان عن محادثات لإنهاء التواجد الأ

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بي بي سي

من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة والعراق محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق واستبداله بتحالف ثنائي بين البلدين.

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر، أن البلدين قررا استئناف المحادثات التي تعثرت بسبب حرب غزة، إذ تحدثت ثلاثة مصادر عن أن الولايات المتحدة، أسقطت شروطاً مسبقة بأن تتوقف الهجمات ضدها من قبل الجماعات المسلحة العراقية في العراق.

وأكد مصدران إن الولايات المتحدة نقلت استعدادها لبدء المحادثات التي يُتوقع أن تستمر عدة أشهر، إلى الحكومة العراقية في رسالة سلمتها السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية أنه تم تسليم رسالة "مهمة" وسيدرسها رئيس الوزراء بعناية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر.

ويوجد في العراق 2500 جندي ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى في عام 2014 على أجزاء كبيرة من كلا البلدين قبل هزيمته.

وتزايدت الهجمات ضد التحالف الدولي في العراق، بسبب الحرب في قطاع غزة، إذ تتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات.

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الولايات المتحدة العراق التحالف العسكري حرب غزة وزير الخارجية العراقي أخبار BBC

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