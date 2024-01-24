القناة الـ13 العبرية تكشف سبب رفض الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيا من نتنياهو

مصراوي

قالت القناة الـ13 العبرية، إن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول تنسيق محادثة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وتابعت القناة العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه على خلفية التوترات بين إسرائيل ومصر حول اتخاذ إجراء محتمل على طريق فيلادلفيا، علمت القناة أن مكتب نتنياهو حاول مؤخرا تنسيق محادثة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم رفضه.

وأشارت القناة نقلا عن اثنين من مصادرها المطلعة حسب قولها: " أنه في ضوء الخلافات مع مصر حول اتخاذ إجراء محتمل على طريق فيلادلفيا ورفح، مساء الأربعاء، نشر مكتب رئيس الوزراء، من خلال مجلس الأمن القومي، بأن مكتب نتنياهو، حاول تنسيق محادثة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولكن دون نجاح.

وأكد مصدر في مكتب نتنياهو التفاصيل، لكن لم ترد إشارة رسمية، وفقا للقناة الإسرائيلية.

وقالت القاهرة الإخبارية نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.