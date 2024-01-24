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BBC

البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا عن حادث بحري جنوبي عدن اليمنية

02:29 م الأربعاء 24 يناير 2024

البحرية البريطانية

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مصراوي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب عدن في اليمن.

وكانت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت صباح اليوم، إن واشنطن نفذت ضربة جديدة استهدفت صاروخين حوثيين مضادين للسفن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها دمرت صاروخين حوثيين دفاعا عن النفس، مؤكدة أن الصواريخ الحوثية كانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية ومصالح أمريكا.

وأشارت مصادر يمنية، إلى أن الحرس الثوري الإيراني طلب من الحوثيين وقف الاجتماعات المعلنة في وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات التابعة لهم في صنعاء خوفا من تعرضها للقصف الأمريكي البريطاني، وفق ما أوردته "سكاي نيوز" في بيان عاجل.

البحرية البريطانية حادث بحري اليمن وزارة الدفاع الأمريكية

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