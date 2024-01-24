"مصراوي

طرح رئيس شرطة دبي الإماراتية، ضاحي خلفان، عبر حسابه على موقع "إكس"، سؤالا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، قائلا: "لدي سؤال اطرحه على افيخاي أدرعي.. لماذا تاركين خالد مشعل حتى الآن؟ إذا ما كانت حماس صناعة إسرائيلية؟"

لدي سؤال اطرحه على افيخاي أدرعي...لماذا تاركين خالد مشعل حتى الآن ؟؟ إذا ما كانت حماس صناعة إسرائيلية ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 23, 2024

في المقابل رد أدرعي كذلك عبر حسابه على منصة "إكس" موضحا: " "استاذ ضاحي! حين تسألنا عن الصناعات الإسرائيلية، عليك أن تقصد براءات واختراعات وانجازات خدمت البشرية وغيرت وجه الحياة على الأرض: كالويز، القبة الحديدية، تكنولوجيا متقدمة في الزراعة وكافة المجالات وغيرها وغيرها.. ناهيك عن تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة وعالم بات عطشانًا لها".

استاذ ضاحي! حين تسألنا عن الصناعات الإسرائيلية، عليك أن تقصد براءات واختراعات وانجازات خدمت البشرية وغيرت وجه الحياة على الأرض: كالويز، القبة الحديدية، تكنولوجيا متقدمة في الزراعة وكافة المجالات وغيرها وغيرها .. ناهيك عن تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة وعالم… https://t.co/KO2GBmKERt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 23, 2024

وأضاف أدرعي: "وبناءً على ما تقدم، وفي معرض ردي على سؤالك، من يكن له كافة مظاهر التطور لا يمكن أن يخلق أو يصنع إرهابيين بشكل عام وخصوصًا من نموذج ما يسمى حماس الداعشية بكافة أشكالها ورؤوسها وعناصرها، وحوش بربرية بأشكال بشر منحطين القيمة والضمير، داعشيين العقيدة والفعل والإجرام".

وتابع متحدث الاحتلال باللغة العربية قائلا: "لا هويتنا، لا عرفنا، لا أخلاقنا، لا قيمنا وسلوكياتنا قابلة لصناعة هذه الأشكال.. كفاكم استاذي الكريم! اتهام إسرائيل بكل شيء ترفضون الاعتراف بانه صناعة محلية مدعومة إيرانيًا.. وأقولها لك صراحة: أن لكل حمساوي يومه، ولكل مجرم مصيره".

وتتزامن تصريحات أدرعي مع بيانات محدثة لوزارة الصحة في غزة، تشير إلى ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 25700 شهيدا 63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.