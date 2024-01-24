إعلام عبري: مستوطنون يغلقون معبر كرم أبو سالم ويمنعون دخول المساعدات لغزة

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية"، اليوم الأربعاء، إن مئات المستوطنين أغلقوا معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة ومنعوا دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المستوطنين، يصرون على منع دخول المساعدات إلى غزة لحين عودة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة: "لن يتم نقل أي معدات للعدو".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت"، أن من بين المستوطنين في الاحتجاج عند المعبر عائلات قتلى جيش الاحتلال في غزة، إلى جانب أسر الأسرى بالقطاع بالإضافة إلى جنود قوات الاحتياط المفرج عنهم وبعض سكان المناطق الشمالية والجنوبية الذين تم إجلاؤهم.