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BBC

بيان أممي: 75% من المباني المدرسية بغزة تضررت بسبب الحرب

01:09 م الأربعاء 24 يناير 2024

تضرر المباني المدرسية بغزة بسبب الحرب أرشيفية

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مصراوي

أفاد بيان بيان أممي مشترك، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 625 ألف طالب في قطاع غزة محرومون من التعليم منذ أكثر من 3 أشهر.

وأشار البيان الأممي إلى أن الحرب أدت إلى تضرر 75% من المباني المدرسية في قطاع غزة ، مؤكدا أن هناك حاجة إلى إنهاء الصراع في غزة لضمان عودة آمنة للتعليم.

وأوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن إغلاق جميع مدارسها في قطاع غزة حرم 300 ألف طفل من التعليم، لافتة إلى أن التعليم مدمر في غزة منذ بدء الأعمال العدائية ما حرم أكثر من 625 ألف طالب و22 ألف مدرس من التعليم.

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