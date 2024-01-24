الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 25700 شهيد
مصراوي
قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.
عاجل | وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن وضع المستشفيات في خان يونس جنوبي غزة كارثي ولا يوصف، موضحة أن 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئيا في شمال القطاع وتعاني نقصا في الكوادر والمستلزمات والوقود.
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