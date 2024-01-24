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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 25700 شهيد

12:54 م الأربعاء 24 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.

عاجل | وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن وضع المستشفيات في خان يونس جنوبي غزة كارثي ولا يوصف، موضحة أن 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئيا في شمال القطاع وتعاني نقصا في الكوادر والمستلزمات والوقود.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ضحايا العدوان وزارة الصحة بغزة طوفان الأقصى

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