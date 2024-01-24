إعلان

BBC

لابيد: المنظومة السياسية الحالية هي المشكلة وأمننا لن يتحقق بقتل السنوار فقط

12:22 م الأربعاء 24 يناير 2024

يائير لابيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعيش أشد أيام حزنها، بعدما شهدت بالأمس مقتل 21 جنديا في غزة، موضحا أنه حتى الآن لا يعرفون مصير الأسرى بالقطاع.

وأشار لابيد إلى أنه كان يجب إطلاق سراح الأسرى أولا ثم احتواء حماس ثانيا.

وأكد لابيد أن المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة، مشيرا إلى أن عدم إجراء تغيير سياسي في الوقت المناسب هو ما أوقع بلاده في هذه الكارثة التي يعيشها.

ولفت زعيم المعارضة إلى أن إسرائيل لم تكن أبدًا أكثر حزنًا مما هي عليه الآن، كاشفا أن المواطنين فقدوا السيطرة على حياتهم ولا أحد يعتني بهم.

وشدد لابيد على أن أمن إسرائيل لن يحققه فقط قتل السنوار، منوّها إلى أن جنود الاحتياط يتساءلون "عن أي دولة نقاتل"، مضيفا "كيف تحولت إسرائيل من دولة عظمى إلى دولة محاطة بتنظيم إرهابي يخترق الحدود بسيارات دفع رباعي".

يائير لابيد رئيس حكومة الاحتلال السابق طوفان الأقصى حرب غزة مصير الأسرى بالقطاع إطلاق سراح الأسرى أمن إسرائيل يتحقق بقتل السنوار

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال تطلق النار على مدرسة تأوي نازحين بخانيونس

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مستوى تاريخي جديد لسعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يقفز لفوق 3800 جنيه
* بعد عودته لفوق الـ 60 جنيها.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء
* أسبوع الصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة