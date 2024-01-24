فيديو| "تقل أسرى أوكرانيين".. تحطم طائرة عسكرية روسية جنوبي موسكو
مصراوي
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" تحطمت في حادث بمقاطعة بيلجورود جنوبي العاصمة موسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في 24 يناير من هذا العام، عند الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة (إيل-76( بمنطقة بيلجورود".
وأشار البيان العسكري إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها 65 أسيرا من الجنود الأوكرانيين، إلى جانب طاقم الطائرة المكون من 6 أفرد و3 مرافقين.
وأوضحت الدفاع الروسية أن فريق تحقيق وعمال طوارئ سارعوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.
🔻 تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز II-76 فوق #بيلغورود pic.twitter.com/BMjw0Fzolr— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) January 24, 2024
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