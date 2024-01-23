أسوشيتد برس: حماس رفضت مقترحًا إسرائيليًا يتضمن وقف إطلاق النار لشهرين

مصراوي

قالت صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه لن يتم إطلاق سراح المزيد من الأسرى حتى تنهي إسرائيل الحرب وتغادر القطاع، وفق ما نقلته عن مسؤول مصري كبير.

وأوضح المسؤول المصري أن كلا من مصر وقطر تعملان على مقترحهم الخاص لسد الفجوات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وصرح مسؤولون أمنيون وسياسيون لقناة "كان" العبرية، بأن المقترح الإسرائيلي يتضمن 4 نقاط أساسية، وهي إطلاق سراح الأسرى المدنيين، ووقف إطلاق النار لفترة طويلة، بالإضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق في غزة، وأخيرا الإفراج عن سجناء فلسطينيين أمنيين.

وإلى جانب ذلك، طالبت إسرائيل برحيل قيادات حركة حماس عن قطاع غزة، وهو المقترح الذي قدّمه رئيس الموساد للوسطاء.

وكانت عائلات أسرى الاحتلال في غزة، طالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس؛ موضحين أن الوقت ينفد لاستعادة ذويهم أحياء.