الاحتلال يزعم تدمير أنفاق ومصنع صواريخ بخانيونس

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن حادث مقتل الجنود الـ 24 وقع في منطقة قتال بعد أن أطلق "مخربون" قذيفة مضادة للدبابات.

وأشار هاجاري إلى أن جنود جيش الاحتلال يواصلون عملهم في الميدان بعزم كبير وتواصل قواتهم العمل في خان يونس، لافتا إلى أنهم يقاتلون ببسالة وبطرق مختلفة، زاعما قيامهم بتدمير أنفاق ومصنع لتصنيع الصواريخ وقتل 100 "مخرب" بخان يونس.

وأوضح هاجاري أن صاروخا أطلق من لبنان أصاب قاعدة ميرون الجوية وتسبب في ضرر، لافتا إلى قيام جيش الاحتلال بالرد على مصادر إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ما زالت هناك "خلايا مخربة" تمتلك أدوات قتالية في شمال غزة يعملون على استهدافها حاليا.

ونوّه هاجاري إلى أن طريقة التفجير التي وقعت في حادث الأمس بخانيونس مختلفة، مشيرا إلى أن الجيش يجري تحقيقات بشأن الحادث وسيقوم بنشر النتائج.

وشدد على أن على جيش الاحتلال الإسرائيلي خلق الظروف الأمنية التي تتيح عودة المواطنين إلى بيوتهم.