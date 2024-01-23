في ظهوره الأول منذ دخوله المستشفى.. أوستن يطالب بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية

مصراوي

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، في أول ظهور له منذ دخوله المستشفى، إن بلاده مستمرة في دعمها العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، والحرص على إمدادها بما يمكنها من الدفاع عن نفسها.

ولفت أوستن خلال اجتماع لمناقشة احتياجات أوكرانيا العسكرية، بتقنية "الفيديو كونفرانس" من منزله، إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها الملتزمين بتوفير الدعم لكييف.

وكان أوستن دخل المستشفى الطبي العسكري بميريلاند في 22 ديسمبر الماضي بشكل سري، لتلقي العلاج من سرطان في البروستاتا.

وأثار دخوله المستشفى بشكل سري كثير من الانتقادات من قبل بعض المشرعين في الكونجرس، وخصوصا لعدم إخطار الرئيس جو بايدن بمرضه، إذ لم يتم الإعلان عن وجوده بالمستشفى سوى بعد 4 أربعة أيام، بينما لم تكشف البنتاجون سبب مرضه حتى 9 يناير الجاري.

وشهد الاجتماع الافتراضي انقطاعا في البث، كما لم يتطرق لأوستن إلى حالته الصحية واكتفى بالمطالبة بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.