إعلام عبري: نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى استعداده تقديم تنازلات لصفقة جديدة

مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة.

وتابعت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى، أن إسرائيل لن تعلن وقف الحرب كجزء من صفقة الأسرى كما طلبت حماس".

وأضافت الصحيفة العبرية: "نتنياهو قال إنه إذا وافق على إنهاء الحرب فسيجب التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها، كما أنه نفى وجود مقترح حقيقي من حماس لكنه قال إن هناك مبادرة دون أن يخوض في التفاصيل".

وفي الوقت ذاته، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة ستستغرق نحو 6 أشهر، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، تشير إلى أن إسرائيل قد تفقد مكاسب غزة بسبب الافتقار لاستراتيجية ما بعد الحرب.

وأوضح القادة الإسرائيليون، أنه يجب على جيش الاحتلال الحفاظ على مناطق سيطرته وليس السيطرة على أرض جديدة، كما أن شبكة أنفاق حماس أكثر اتساعا بكثير من تقديرات الجيش الإسرائيلي.