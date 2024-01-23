نتنياهو: المرحلة الثالثة من حرب غزة ستستغرق نحو 6 أشهر

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة ستستغرق نحو 6 أشهر، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، تشير إلى أن إسرائيل قد تفقد مكاسب غزة بسبب الافتقار لاستراتيجية ما بعد الحرب.

وأوضح القادة الإسرائيليون، أنه يجب على جيش الاحتلال الحفاظ على مناطق سيطرته وليس السيطرة على أرض جديدة، كما أن شبكة أنفاق حماس أكثر اتساعا بكثير من تقديرات الجيش الإسرائيلي.