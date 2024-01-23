إعلان

BBC

بعد مقتل 24 عسكرياً.. الاحتلال: المنزلين سقطا على قواتنا بسبب متفجراتنا

06:34 م الثلاثاء 23 يناير 2024

مقتل 24 عسكري إسرائيلي أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

كشف تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "خلية مسلحين" أطلقت قذائف "آر بي جي" على مبنيين بعد إقدام قوة عسكرية من جيش الاحتلال على تفخيخهما.

وأوضح التحقيق أن المبنيين المستهدفين هدما بسبب المواد المتفجرة التي استخدمتها قوات جيش الاحتلال، لافتا إلى أن "الخلية المسلحة" أطلقت قذيفة على دبابة محاذية للمبنيين ما أدى إلى مقتل جنديين كانا بداخلها.

وأشارت نتائج التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال إلى أن "الخلية" ظهرت فجأة من بين الحقول واقتربت لمسافة عشرات الأمتار ثم تمكنت من الفرار.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي قال، إنه سيتم فتح تحقيق في حادث مقتل 24 ضابطا وجنديا بخان يونس.

بعدما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال، أن 24 جنديا إسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة من الجانب الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر.

وأوضح هاجاري في تصريح صحفي متلفز أن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ "ار بي جي" استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.

مقتل 24 عسكري إسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: المرحلة الثالثة من حرب غزة ستستغرق نحو 6 أشهر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بعد تضارب حول وفاته.. شقيق العامري فاروق لـ"مصراوي": والله العظيم لسه عايش
* فرصة لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
* 26 ثانية تحبس الأنفاس.. ماذا حدث أعلى دائري المريوطية؟ (فيديو وصور)
* مع خفض الجنيه.. هل تطرح البنوك شهادات بسعر فائدة 35% لإتاحة عائد حقيقي؟