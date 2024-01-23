بعد مقتل 24 عسكرياً.. الاحتلال: المنزلين سقطا على قواتنا بسبب متفجراتنا

مصراوي

كشف تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "خلية مسلحين" أطلقت قذائف "آر بي جي" على مبنيين بعد إقدام قوة عسكرية من جيش الاحتلال على تفخيخهما.

وأوضح التحقيق أن المبنيين المستهدفين هدما بسبب المواد المتفجرة التي استخدمتها قوات جيش الاحتلال، لافتا إلى أن "الخلية المسلحة" أطلقت قذيفة على دبابة محاذية للمبنيين ما أدى إلى مقتل جنديين كانا بداخلها.

وأشارت نتائج التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال إلى أن "الخلية" ظهرت فجأة من بين الحقول واقتربت لمسافة عشرات الأمتار ثم تمكنت من الفرار.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي قال، إنه سيتم فتح تحقيق في حادث مقتل 24 ضابطا وجنديا بخان يونس.

بعدما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال، أن 24 جنديا إسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة من الجانب الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر.

وأوضح هاجاري في تصريح صحفي متلفز أن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ "ار بي جي" استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.