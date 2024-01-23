واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين: أنفاق حماس أكثر اتساعا بكثير من تقديرات الجيش

مصراوي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، إن إسرائيل قد تفقد مكاسب غزة بسبب الافتقار لاستراتيجية ما بعد الحرب.

وتابعت واشنطن بوست عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين: "على الجيش الحفاظ على مناطق سيطرته لا السيطرة على أرض جديدة، كما أن شبكة أنفاق حماس أكثر اتساعا بكثير من تقديرات الجيش الإسرائيلي".

وأشارت واشنطن بوست عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين: "الأنفاق تمتد لمسافة تزيد عن 300 ميل في جنوب قطاع غزة فقط".

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم فتح تحقيق في حادث مقتل 24 ضابطا وجنديا بخان يونس.

سبق وأن أعلن دانيال هاجاري الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 24 جنديا إسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة من الجانب الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر.

وأوضح هاجاري في تصريح صحفي متلفز أن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ "ار بي جي" استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.