حزب الله يستهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط مستعمرة "إيفن مناحم" ‌‏‌‏

بيروت- (د ب أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان، أن عناصره استهدفوا، مساء اليوم الإثنين، تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط مستعمرة "إيفن مناحم" ‌‏بالأسلحة الصاروخية، فيما استهدف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق جنوب لبنان.

وقال بيان "حزب الله" إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء يوم الاثنين 22-01-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة /إيفن مناحم/ ‌‏بالأسلحة الصاروخية ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا منتصف ليل أمس الأحد – الإثنين، قوة إسرائيلية في محيط "ثكنة زرعيت " بالأسلحة الصاروخية. واستهدفوا قبل ظهر يوم الإثنين، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقع " الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. وبعد ظهر اليوم استهدفوا قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع "أبو دجاج" بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا ‏موقع "السماقة" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الاثنين عنصرين من عناصرها ،ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 161.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء اليوم، أطراف بلدات "ميس الجبل" و"طيرحرفا" و"راميا" و"عيتا الشعب" و"الجبين" و"حولا" جنوب لبنان، وأطلقت القنابل المضيئة على أطراف بلدتي "علما الشعب" و" الضهيرة" جنوب لبنان. كما قصفت منطقة "وادي السلوقي" ومنطقة "طوفا" في بلدة "ميس الجبل"، ومنطقة "البياض"، وتلة "الرويسة" جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام "اللبنانية الرسمية.