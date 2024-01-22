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BBC

البرلمان التركي يصوت هذا الأسبوع على طلب انضمام السويد إلى الناتو

10:08 م الإثنين 22 يناير 2024

البرلمان التركي

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أنقرة - (د ب أ)
يعتزم البرلمان التركي التصويت على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الأسبوع الجاري، حسبما قال مسؤول بارز في الحكومة التركية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيطرح المقترح للتصويت العام.
يذكر أن الحزب الحاكم وحلفائه يمتلكون أغلبية في البرلمان التركي.
يذكر أن تركيا أرجأت التصديق على طلب انضمام السويد إلى حلف الناتو لأكثر من عام بسبب دعم ستوكهولم المزعوم لمنظمات تصنفها أنقرة على أنها "إرهابية".
وتشعر تركيا في الأساس بالقلق من منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة.
وفي أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من البرلمان البدء في عملية التصويت من أجل التصديق على انضمام السويد إلى حلف الناتو بعدما شددت ستوكهولم قانون مكافحة الإرهاب.

البرلمان التركي حلف الناتو السويد

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