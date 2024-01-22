الاتحاد الأوروبي: الضربات الإسرائيلية ضد غزة "تزرع الكراهية"

بروكسل- (د ب أ)

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن القصف الإسرائيلي لغزة أخفق في اجتثاث حماس من جذورها و"زرع الكراهية" لسنوات قادمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بوريل قوله للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إن إسرائيل بدلا من تدمير حماس : "تزرع الكراهية لأجيال" بضرباتها الانتقامية على غزة. وحث جميع الأطراف على البدء في التفكير بشكل أكثر واقعية في عملية سلام على أساس حل الدولتين.

وأعرب بوريل، عن رغبته أن يكون حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط له الأولوية لدى الاتحاد الأوروبي في ظل خطة مقترحة اليوم الاثنين، قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل.

وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نتوقف عن الحديث عن السلام، وعملية السلام، وأن نبدأ في الحديث بشكل أكثر تحديدا عن عملية حل الدولتين."

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة التي اندلعت بعد هجمات 7 أكتوبر، مع جعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة موضوع رئيسي.

وقال الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعلن من قبل أن السبيل الوحيد لضمان أمن مواطنيه هو القضاء على حماس تماما، إنه أنجزت الكثير مما بدأ في القيام به.

وزعم أنه اغتال بعض قادة الحركة الرئيسيين وأنه زعزع من وضع الحركة في شمال غزة، رغم أن القتال لا يزال مستمرا.